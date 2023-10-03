GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023 | Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart nasıl alınır, başvurular başladı mı? gsb.gov.tr
"Genç Kart nedir, nasıl alınır?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası sorgulanmaya başladı. Başkan Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" demişti. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. İşte Genç Kart nasıl alınır sorusunun cevabı...
"Genç Kart başvuru nasıl yapılır?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu.
18 YAŞINA GİREN TÜM GENÇLER FAYDALANACAK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere 'genç kart' vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerde ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir.
Zaman içinde Genç Kart Uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her 3 müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız" dedi.
GENÇ KART NASIL ALINIR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI 2023?
Uygulamaya ilişkin başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvurulara ilişkin bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.
GENÇ KART BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
18 yaşına ulaşan her gencin uygulamaya başvurabileceği düşünülüyor. Başvuru şartları ile ilgili detaylar yine de uygulama tamamlandıktan sonra netleşecek.
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- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023 | Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart nasıl alınır, başvurular başladı mı? gsb.gov.tr
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