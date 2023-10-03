GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023 | Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart nasıl alınır, başvurular başladı mı? gsb.gov.tr

"Genç Kart başvuru nasıl yapılır?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu.

18 YAŞINA GİREN TÜM GENÇLER FAYDALANACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere 'genç kart' vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerde ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir.