Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açılıyor! Başkan Erdoğan da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin açılışına katılacak

"TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR"

Dünyadaki tüm Süryanilerin büyük bir heyecanla süreci takip ettiklerini ve açılışa gelmek isteyenler olduğunu kaydeden Susin, "Telefonlarımız susmuyor. Bu aynı zamanda ülkemizin de bir prestiji. Ülkemiz açısından da dışarıdaki ön yargılarla ilgili güzel bir mesaj. Ülkemize, bizlere, herkese hayırlı olsun. Umuyorum burada yapılacak dualar ülkemizin birliği ve beraberliğinin yükselmesi için vesile olur." diye konuştu.

Susin, açılışta Patrikliğin bir temsilcisinin yanı sıra yurt içi ve dışından geniş bir katılımın olacağını söyledi.