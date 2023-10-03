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Kılıçdaroğlu yine çaktı! Japon atasözü diyerek söylediği cümle bile yalan çıktı: Japoncada böyle bir söz yok

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Kılıçdaroğlu yine çaktı! Japon atasözü diyerek söylediği cümle bile yalan çıktı: Japoncada böyle bir söz yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada Japon bir atasözü diyerek "Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork" ifadelerini kullandı. Ancak Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun söylediği atasözünü alıntılayarak "Kim ne zaman başlamış bilmiyorum ama Türkiye'de, olmayan Japon atasözleri çok yaygın. Bir şey paylaşmadan önce biraz araştırma yapsak iyi olur bence" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve mağlubiyetleri arasına bir yenisini daha ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Partililere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Japon bir atasözü kullandı.

"PİRİNCİN İÇİNDEKİ SİYAH TAŞLARDAN KORKMA, BEYAZ OLANLARDAN KORK"

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Bir Japon atasözü var, güzel bir söz. 'Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork' diyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü grup toplantısında, Japon atasözü diyerek alıntıladığı sözle ilgili açıklamada bulundu.

"BÖYLE BİR ATASÖZÜ YOK"

Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na seslenen Yoshi Enomoto, böyle bir Japon atasözünün olmadığını ifade etti. İngilizce yaptığı paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun videosuna yer veren Enomoto, bu sözleri Japonca olarak internette defalarca arattığını ancak bulamadığını söyledi.

"BİR ŞEY PAYLAŞMADAN ÖNCE BİRAZ ARAŞTIRMA YAPSAK İYİ OLUR BENCE"

Sosyal medya fenomeni Enomoto paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu sözün tamamen aynısı Özgür Demirtaş hoca da Japon atasözü olarak paylaşmıştı. O zaman da dedim öyle bir Japon atasözü yok diye. Kim ne zaman başlamış bilmiyorum ama Türkiye'de, olmayan Japon atasözleri çok yaygın. Bir şey paylaşmadan önce biraz araştırma yapsak iyi olur bence.

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