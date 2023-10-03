Kılıçdaroğlu yine çaktı! Japon atasözü diyerek söylediği cümle bile yalan çıktı: Japoncada böyle bir söz yok

"BİR ŞEY PAYLAŞMADAN ÖNCE BİRAZ ARAŞTIRMA YAPSAK İYİ OLUR BENCE"

Sosyal medya fenomeni Enomoto paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu sözün tamamen aynısı Özgür Demirtaş hoca da Japon atasözü olarak paylaşmıştı. O zaman da dedim öyle bir Japon atasözü yok diye. Kim ne zaman başlamış bilmiyorum ama Türkiye'de, olmayan Japon atasözleri çok yaygın. Bir şey paylaşmadan önce biraz araştırma yapsak iyi olur bence.