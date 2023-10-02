CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerinde 750 milyon TL'lik vurgun! Kirli pazarlıkta gizli konuşmalar: Şifre deşifre oldu
Adana’da CHP’li Seyhan ve Çukurova belediyelerinde ortaya çıkan rüşvet skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin rüşvet isterken “Zeytinin kilosu 8 bin lira” diye şifreli konuştukları ortaya çıktı.
Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova Belediyelerine yönelik yapılan imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonun detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Belediyede üst makamda görev alan yetkililerin müteahhitlerden rüşvet isterken polis dinlemesine yakalanmamak için "Zeytinin kilosu 8 bin lira" diye şifreli konuştukları ortaya çıktı.
RÜŞVET ÇARKI VE İMAR YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKTI
Rüşvet çarkı ve imar yolsuzluğu, geçen yıl yaptığı inşaatın ruhsatını rüşvet vermediği için alamayan ve bu yüzden iflas eden müteahhitin suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.
Şemanın belediye ayağını imardan sorumlu başkan yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, imar müdürü ve mimar gibi imza yetkisi olan kişiler oluştururken diğer tarafını da ortak çalıştıkları müteahhit H.K. olduğu tespit edildi.
66 APARTMANDA USULSÜZLÜK YAPILMIŞ
Rüşvet çarkının işleyişi ise şu şekilde işliyordu. Usulüne göre yapılmamış olan 'hormonlu binalara' ruhsat almak isteyen müteahhitler, H.K. ile irtibata geçiyor. Usulsüzlüğün büyüklüğüne göre istenilen para miktarı artarken nakit olarak elden teslim ediliyor.
Rüşvet verildiği anda imar izniyle alakalı bütün pürüzlerin ortadan kalktığını tespit eden polis, bilirkişi raporlarında bu yolsuzlukları tek tek delilleştirdi.
Yapılan incelemede 66 apartmanın imarında usulsüzlük yapıldığı, müteahhitlerin 1+1 için 4+1 daire yaptıkları, 8 kat ruhsatı alınan apartmanların 12 kat inşa edildiği, 8 dönümlük alan yerine 15 dönümlük alana yapı yapıldığı ortaya çıktı. Vurgunun boyutunun 750 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
ŞİFRELİ KONUŞMA
Müteahhitler ile yapı denetim görevlilerinin Seyhan Belediyesi'nde üst düzey görevli kişilerle şifreli konuştuklarını belirledi. Belediye görevlisinin karşı tarafa belgesinin onaylanacağını ve bunun karşılığında "Zeytinin kilosu 8 bin lira" diyerek alacağı rüşvet miktarını söylediği dinlemelere takıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Gözaltına alınan 60 kişiden 23'nün ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında 2 başkan yardımcısı, imar müdürleri ile birlikte üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 37 kişi bugün "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet" suçlarından adliyeye sevk edilecek.
ALTIN KÜLÇELER ÇIKTI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi ile birlikte yaklaşık piyasa değeri 4 milyon 100 bin ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 Euro ve 17 bin 50 TL nakit para ve 1 adet 7.65 Beratta marka tabanca elegeçirildi.
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