CHP’li Seyhan ve Çukurova belediyelerinde 750 milyon TL’lik vurgun! Kirli pazarlıkta gizli konuşmalar: Şifre deşifre oldu

Rüşvet verildiği anda imar izniyle alakalı bütün pürüzlerin ortadan kalktığını tespit eden polis, bilirkişi raporlarında bu yolsuzlukları tek tek delilleştirdi.

Yapılan incelemede 66 apartmanın imarında usulsüzlük yapıldığı, müteahhitlerin 1+1 için 4+1 daire yaptıkları, 8 kat ruhsatı alınan apartmanların 12 kat inşa edildiği, 8 dönümlük alan yerine 15 dönümlük alana yapı yapıldığı ortaya çıktı. Vurgunun boyutunun 750 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

ŞİFRELİ KONUŞMA

Müteahhitler ile yapı denetim görevlilerinin Seyhan Belediyesi'nde üst düzey görevli kişilerle şifreli konuştuklarını belirledi. Belediye görevlisinin karşı tarafa belgesinin onaylanacağını ve bunun karşılığında "Zeytinin kilosu 8 bin lira" diyerek alacağı rüşvet miktarını söylediği dinlemelere takıldı.