02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri BAE Başkanı Zayid Al Nahyan terör saldırısının ardından Başkan Erdoğan'ı aradı: Dayanışma içerisindeyiz...

BAE Başkanı Zayid Al Nahyan terör saldırısının ardından Başkan Erdoğan'ı aradı: Dayanışma içerisindeyiz...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
ABONE OL
BAE Başkanı Zayid Al Nahyan terör saldırısının ardından Başkan Erdoğan’ı aradı: Dayanışma içerisindeyiz...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İLE BAE DAYANIŞMASI!

Al Nahyan görüşmede, BAE'nin, Türkiye ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, terörün her türlüsüyle mücadele için ortak uluslararası çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Saldırıda yaralanan güvenlik güçlerine acil şifalar temennisinde bulunan Al Nahyan, Türkiye ve kardeş Türk halkına her türlü kötülükten güvende ve istikrar içinde selamette olmaları temennisinde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA