CHP milyon liralar karşılığında hesap satın alıyor! Yeni trol ordusu kuruluyor

"ERDEM'İN DANIŞMANINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Açıklamalarına devam eden Sancar, "CHP'lilerin Zoom toplantısı Youtube üzerinden paylaşılmıştı. Youtube'a yüklenen videonun ilk paylaşıldığı hesaplardan biri de @sosyal_haber adlı X hesabıydı. Eren Erdem ise dün akşam saatlerinde partinin üyelerine kısa mesaj atarak, Haber 2024 adı bir hesabı takip etmelerini tavsiye etti. X platformunda @2024haber kullanıcı adıyla bulunan hesap, 10 yıl önce Solaris_rt adıyla faaliyet gösteriyordu. Hesap para karşılığı Rtweet yapıyordu.

Daha sonra hesap Sosyal Haber adını almış, bir süre sonra da adını Haber 2024 olarak değiştirmişti. Erdem'in partililere gönderdiği kısa mesaj ile hesabın, Erdem'in danışmanına ait olduğu ortaya çıktı. Danışmanın numarası X'e girildiğinde doğrudan X platformu kullanıcıyı bu hesaba yönlendiriyor. Numaranın tamamını KVKK gereği paylaşmıyorum. Lakin kendisine sorduğumda hayır dese de bu durumu kanıtlayan ekran kaydını saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı.