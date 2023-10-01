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Irak'ın kuzeyinde 20 hedef vuruldu! MSB: Çok sayıda terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Irak’ın kuzeyinde 20 hedef vuruldu! MSB: Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edilmiş, içinde teröristlerin bulunduğu 20 hedef imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı paylaşımda "Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hale getiriline dek devam edecektir." dedi.

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