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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda sefer iptali yaşanıyor! İşte iptal edilen o uçuşlar...

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Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda sefer iptali yaşanıyor! İşte iptal edilen o uçuşlar...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferin iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen o seferler...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferin iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAZI SEFERLERDE İPTALLER YAŞANDI!

Yahya Üstün, "Istanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ BURAYA TIKLAYARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ...

Hava ulaşımına yağış engeli HAVA ULAŞIMINA YAĞIŞ ENGELİ

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