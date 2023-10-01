Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda sefer iptali yaşanıyor! İşte iptal edilen o uçuşlar...

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAZI SEFERLERDE İPTALLER YAŞANDI!

Yahya Üstün, "Istanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ BURAYA TIKLAYARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ...