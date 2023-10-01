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Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay’da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...

"Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. A Haber muhabiri Murat Sekban'ın aktardığı bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı'na bombalı araçla saldırı yapıldığı iddiası yönünde bilgiler var. İşte konu hakkında son açıklamalar...

"Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İşte konu hakkında son açıklamalar...

İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın önünde yer alan ticari bir aracın camlarının patladığı görülürken olay yerinde çatışma çıktığı belirtiliyor.

"PATLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ"

A Haber Muhabiri Murat Sekban, olay yerinden şu bilgileri aktardı:

"İçişleri Bakanlığı'nın tam da önünde gerçekleşti patlama. Olay yerinde çatışma çıktığı ve bir saldırı olduğuna dair iddialar var. Resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Çatışmanın çıktığı kesin.

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞ DURUMDA"

Ticari aracın camları tamamen kırılmış durumda. Olası yeni bir saldırıya karşı tüm güvenlik önlemi alınmış durumda... Ekipler çelik yeleklerini giyerek bölgede kuş uçurtmuyor."

İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN O AÇIKLAMASI

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR

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