Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay’da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...

"Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İşte konu hakkında son açıklamalar...