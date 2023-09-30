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Başkan Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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Başkan Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Son dakika haberleri... Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Erdoğan nikahın ardından çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Erdoğan nikahın ardından çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.

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