CHP'li İBB seçime aylar kala İstanbulluların arazilerini satışa çıkardı AK Parti'den tepki geldi: İGDAŞ neyi ödeyemedi?
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İGDAŞ'ın Üsküdar'daki 14 bin 258 metrekarelik arsayı satışa çıkarmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaktepe, "Görevi; tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor?" ifadelerini kullandı.
ÜSKÜDAR'DAKİ MİLYARLIK ARAZİYİ SATIŞA ÇIKARDI
İstanbul'un en çok rağbet gören yerlerinden olan Üsküdar Bulgurlu'da bulunan 14 bin 258 metrekarelik arsa İBB iştiraklerinden İGDAŞ tarafından satışa konuldu. İGDAŞ, sosyal medya hesabı üzerinden de satışla ilgili duyuru yaparken; arsanın ticari ve konut imarlı olduğu duyuruldu.
İSTANBULLUNUN ARAZİLERİ PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin orada bulunan arsanın değerinin milyar TL'yi aşması beklenirken; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe satışa büyük tepki gösterdi. Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor?" dedi.
İşte Kabaktepe'nin o ifadeleri
"Görevi; tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor? Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon ₺ yetmedi mi? İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak? Seçime aylar kala kaybedeceğinizi anladığınız için mi yangından mal kaçırır gibi İstanbulluların arazilerini satışa çıkartıyorsunuz?"
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