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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak

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Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart’ta yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

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