'Gizli protokol' krizinde yeni patlak! Davutoğlu’nun eski danışmanı Bayram Zilan: Kimse inkar etmesin tüm genel başkanların haberi vardı
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girmişti. Protokol krizinin yankıları sürerken, Ümit Özdağ'ın "Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden gizli protokol yaptık" itirafı sonrası 8'li koalisyonda tepkileri beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu ise, bu açıklamanın ardından “İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur” diyerek Özdağ’a ‘namus’ göndermesinde bulunmuştu. Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken Gelecek Partisi’nin kurucularından ve Davutoğlu’nun eski danışmanı Bayram Zilan, Ümit Özdağ’ın açıkladığı gizli mutabakattan çoklu masadaki tüm genel başkanların haberdar olduğunu açıkladı. Zilan, “2 Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı’nın verildiği Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinden masadaki 5 liderin haberi vardı.6’lı masadaki genel başkanlar, masa dışındaki görüşmeler hususunda Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi. “Haberimiz yoktu” deyip inkâr etmesin kimse!” ifadelerini kullandı.
8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken 'gizli protokol' krizi ile sarsılmıştı. Bombanın pimini ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekmişti.
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
BOMBAYI KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAĞINA BIRAKTI
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
'NAMUS' AYARI VERİP "İHANET ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.
AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Gizli mutabakattan haberi olmadığını dile getiren Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.
KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalışmıştı. Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.
DİĞER ORTAKLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Kılıçdaroğlu'nun itiraflarının ardından İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu.
ÖZDAĞ AKEŞENER'İN VİDEOSUYLA VURDU
Ümit Özdağ gelen tepkilerin ardından ittifak ortaklarını Meral Akşener'in videosu ile vurdu.
Akşener'in Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi." ifadelerini kullandığı görüntüleri paylaştı. "Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Akşener: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun..." demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor: "Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak...İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum..." Konu kapanmıştır."
DAVUTOĞLU'NUN HABERİ YOKTU
Öte yandan masanın küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ise "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" dedi." açıklamasını yapmıştı.
TÜM GENEL BAŞKANLARIN HABERİ VARDI
Tüm bu yaşananlar hafızlardaki yerini korurken, Gelecek Partisi'nin kurucularından ve Davutoğlu'nun eski danışmanı Bayram Zilan, Ümit Özdağ'ın açıkladığı gizli mutabakattan çoklu masadaki tüm genel başkanların haberdar olduğunu açıkladı.
"2 Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nın verildiği Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinden masadaki 5 liderin haberi vardı" diyen Zilan, "6'lı masadaki genel başkanlar, masa dışındaki görüşmeler hususunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi. "Haberimiz yoktu" deyip inkâr etmesin kimse!" ifadelerini kullandı.
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