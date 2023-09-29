’Gizli protokol’ krizinde yeni patlak! Davutoğlu’nun eski danışmanı Bayram Zilan: Kimse inkar etmesin tüm genel başkanların haberi vardı

'NAMUS' AYARI VERİP "İHANET ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.

AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Gizli mutabakattan haberi olmadığını dile getiren Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.

KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalışmıştı. Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.

DİĞER ORTAKLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun itiraflarının ardından İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu.

ÖZDAĞ AKEŞENER'İN VİDEOSUYLA VURDU

Ümit Özdağ gelen tepkilerin ardından ittifak ortaklarını Meral Akşener'in videosu ile vurdu.

Akşener'in Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi." ifadelerini kullandığı görüntüleri paylaştı. "Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Akşener: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun..." demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor: "Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak...İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum..." Konu kapanmıştır."

DAVUTOĞLU'NUN HABERİ YOKTU

Öte yandan masanın küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ise "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" dedi." açıklamasını yapmıştı.