İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu’ndan CHP’ye teklif: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın

İZMİR'DEN SONRA BEŞİKTAŞ

Akşener İzmir'in ardından İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak görülen Beşiktaş için de bir adım attı.

İYİ Parti'nin Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Sandal'a teklif götürdüğü bildirildi.

CHP İLE İP ARASINDA PAZARLIK

Meral Akşener'in İzmir'i açıklayıp Beşiktaş için hamle yapması İstanbul ve Ankara'yı sonraya bırakması CHP ve İYİ Parti arasındaki pazarlığının işareti olarak yorumlandı.

Akşener, CHP'ye karşı kararlı olduğunu göstererek İstanbul ile Ankara konusunda elini güçlü tutmayı planlıyor.

TUNÇ SOYER UYANDI: ANKARA VE İSTANBUL İÇİN BİR ADIM

Akşener'in hamlesi sonrası CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir adayını açıklamanın Ankara ve İstanbul için bir pazarlık kozu olduğunu ifade etti.

Soyer, "Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar. Ankara ve İstanbul müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum." dedi.