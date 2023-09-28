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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu’ndan CHP’ye teklif: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu’ndan CHP’ye teklif: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın

14-28 Mayıs seçimleri ardından dağılan koalisyonda perde arakasından kirli pazarlıklar sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Bu karar sonrası CHP ile İYİ Parti yeni bir kapışmaya girişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu 10 büyükşehri işaret ederek CHP'ye "Fedakarlık sırası sizde aday çıkarmayın" teklifini sundu. İşte detaylar…

Son seçimde ağır yenilgi yaşayan İYİ Parti ile CHP arasında 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken seçimlere giderken hem hesaplaşma hem de bir pazarlık yaşanıyor.

AKŞENER'DEN CHP'Yİ TEDİRGİN EDEN İZMİR ADIMI

81 ilde aday çıkaracağız diyerek CHP'ye karşı elini güçlendirmek isteyen Meral Akşener geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale'nin adını resmen açıkladı

İZMİR'DEN SONRA BEŞİKTAŞ

Akşener İzmir'in ardından İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak görülen Beşiktaş için de bir adım attı.

İYİ Parti'nin Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Sandal'a teklif götürdüğü bildirildi.

CHP İLE İP ARASINDA PAZARLIK

Meral Akşener'in İzmir'i açıklayıp Beşiktaş için hamle yapması İstanbul ve Ankara'yı sonraya bırakması CHP ve İYİ Parti arasındaki pazarlığının işareti olarak yorumlandı.

Akşener, CHP'ye karşı kararlı olduğunu göstererek İstanbul ile Ankara konusunda elini güçlü tutmayı planlıyor.

TUNÇ SOYER UYANDI: ANKARA VE İSTANBUL İÇİN BİR ADIM

Akşener'in hamlesi sonrası CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir adayını açıklamanın Ankara ve İstanbul için bir pazarlık kozu olduğunu ifade etti.

Soyer, "Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar. Ankara ve İstanbul müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIK AÇIK PAZARLIK

Yaşanan gelişmelerin ardından İyi Parti pazarlıkta el yükselterek olay bir teklif yaptı.

"10 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARMAYIN"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu sosyal medya üzerinden CHP'ye seslenerek "CHP 10 büyükşehirde aday çıkarmasın" dedi.

Yörükçüoğlu'nun istediği 10 büyükşehir şu şekilde:

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay"

"SIRA CHP'DE..."

Yörükçüoğlu açıklamasının devamında, "Biz hem 2019'da hem de 2023'de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP'de." mesajını verdi.

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