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Yağmur ne zaman duracak? İstanbul yağmur ne kadar, kaç gün sürecek? Meteoroloji hava durumu tahminleri son dakika!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Yağmur ne zaman duracak? İstanbul yağmur ne kadar, kaç gün sürecek? Meteoroloji hava durumu tahminleri son dakika!

"İstanbul yağmur ne zaman duracak 2023 " sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, birçok bölgede sağanak yağışlar ve fırtına etkili olacak. Özellikle İstanbullu vatandaşlar yağmurun kaç gün süreceğini araştırıyor. İşte haberin detayları...

"İstanbul yağmur ne zaman duracak 2023 "sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. AKOM ve Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkisini gösterdi. Vatandaşlar yağmurun kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. İşte güncel hava durumu tahminleri...

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI!

İstanbul Valiliği ve AKOM da, tedbirli olunması konusunda çağrı yaptı. İşte günlerdir uyarı yapılan o sağanak yağış, akşam 15.30 itibariyle etkisini artırdı. Meteoroloji'nin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı. Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

Öte yandan AFAD, İstanbullular'ı uyardı. Gönderilen mesajda "Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım,su baskınlarina karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"İVEDİ ŞEKİLDE BOŞALTIN"

İstanbul Valisi Davut Gül:

Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız.

Öte yandan Ankara Valiliği de kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

5 İL İÇİN SARI KOD

Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUK KAÇ OLDU?

İstanbul'da gün boyu %35 seviyelerinde seyreden trafik, akşam saatlerinde yağmur sebebiyle %72 üzerine çıktı.

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