Yağmur ne zaman duracak? İstanbul yağmur ne kadar, kaç gün sürecek? Meteoroloji hava durumu tahminleri son dakika!

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI!

İstanbul Valiliği ve AKOM da, tedbirli olunması konusunda çağrı yaptı. İşte günlerdir uyarı yapılan o sağanak yağış, akşam 15.30 itibariyle etkisini artırdı. Meteoroloji'nin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.