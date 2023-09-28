Şirinevler patlama son dakika! Şirinevler patlama sebebi ne, ölü yaralı var mı? 28 Eylül son dakika haberleri...
"Şirinevler patlama neden oldu, ölü yaralı var mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen şiddetli bir patlama, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın etkilerini kontrol altına almaya çalışıyor. İşte, haberin detayları...
Şirinevler patlama son dakika! İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen şiddetli bir patlama, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın etkilerini kontrol altına almaya çalışıyor...
ŞİRİNEVLER'DEKİ BİNADA ŞİDDETLİ PATLAMA!
Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi..
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
2'Sİ AĞIR 4 YARALI
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bahçelievler'de bir binada doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
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