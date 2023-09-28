Şirinevler patlama son dakika! Şirinevler patlama sebebi ne, ölü yaralı var mı? 28 Eylül son dakika haberleri...

ŞİRİNEVLER'DEKİ BİNADA ŞİDDETLİ PATLAMA!

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi..

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.