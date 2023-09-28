Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan Rus gazeteciden çarpıcı sözler: Hiçbir sorun Erdoğan olmadan çözülmüyor
Rusya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına ilişkin belgesel hazırlayan gazeteci Mihail Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü o kadar ileri taşımış ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor." dedi.
Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki rolü dünyanın gündeminden düşmüyor. Yabancı basın Başkan Erdoğan'ın attığı her adımı takip ederken Rus gazeteci Mihail Gusman, Başkan Erdoğan'ın hayatını belgesel yaptı. Başkan Erdoğan ile ilgili açıklamalarında ise, "O kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü o kadar ileri taşımış ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Gusman konuya ilişkin açıklamalarında; "Olağanüstü bir lideriniz var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk görüşmemiz, onun henüz başbakan olduğu dönemde oldu. Onunla konuşmak benim için çok ilginçti ve onun ne kadar güçlü bir lider olduğu, ne kadar potansiyele sahip olduğu, geleceğe ne kadar odaklandığı açıktı. Cumhurbaşkanı olmasına şaşırmadım. Bana birkaç kez röportaj yapma onurunu verdiği için Cumhurbaşkanı'na çok minnettarım. Bu, bir kez değil, iki kez değil…
'HİÇBİR SORUN ERDOĞAN OLMADAN ÇÖZÜLMÜYOR'
Gusman 'Her şeyden önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü o kadar ileri taşımış ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor. Bunda hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın payı büyük.
Dolayısıyla Türkiye'nin gelişiminin her yeni aşamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya sahnesinde giderek daha fazla oynadığı rolün yeni bir aşamasında, kendisinin bunu anlatmasını istedim. Olumlu yanıt aldığım için minnettar olduğumu bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
"Bana öyle geliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye, dünya haritasında eskisinden çok daha farklı, daha anlamlı, daha tanınır, daha saygın, daha ilkeli bir yer edindi." ifadelerini kullanan Gusman;
"Her biri ayrıntılı olarak anlatılabilecek tüm bu faktörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde çarpıcı biçimde değişti. O, sadece ülkesi için bir vatansever değil sevdiği Türkiye'ye aşık değil aynı zamanda büyük tarihi, modern yetenekleri ve başarılarıyla Türkiye'nin dünyada çok önemli bir yer edinmesi gerektiğine inanıyor ve muhtemelen de haklı olarak inanıyor ve tüm gücüyle, tüm siyasi gücüyle bunu başarmaya çalışıyor." dedi.
"ERDOĞAN SÖZÜNÜ TUTAR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan arasında son derece güvenilir ilişki olduğunu dile getiren Gusman, Putin'in, Başkan Erdoğan hakkında nasıl konuştuğunu defalarca duydum. Kendisi şunu söylüyor: 'Evet, kendisi (Erdoğan) basit bir müzakereci değil ve bazen onunla müzakere etmek zor oluyor ama aynı zamanda her zaman sonuca ulaşıyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü söylediyse sözünü tutar.' Bu, siyasette çok şey ifade ediyor." dedi.
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