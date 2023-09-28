Başkan Erdoğan’ın belgeselini yapan Rus gazeteciden çarpıcı sözler: Hiçbir sorun Erdoğan olmadan çözülmüyor

'HİÇBİR SORUN ERDOĞAN OLMADAN ÇÖZÜLMÜYOR'

Gusman 'Her şeyden önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü o kadar ileri taşımış ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor. Bunda hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın payı büyük.

Dolayısıyla Türkiye'nin gelişiminin her yeni aşamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya sahnesinde giderek daha fazla oynadığı rolün yeni bir aşamasında, kendisinin bunu anlatmasını istedim. Olumlu yanıt aldığım için minnettar olduğumu bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.