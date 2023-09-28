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Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'den Ermenilere ağıt! Azerbaycan'a yönelik alçak sözler...

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Aziz Nesin’in gelini Hilal Nesin’den Ermenilere ağıt! Azerbaycan’a yönelik alçak sözler...

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası bölgede bulunan Ermeniler şehri terk etmeye başladı. Azerbaycan bölgeyi terk eden Ermenilere hiçbir zorluk çıkarmazken, güvenliklerini sağladı. Ancak buna rağmen Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı. Mesajında Azerbaycan askeri için 'işgalci'diyen Nesin, "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

TAŞINMA KARARININ BİZLE İLGİSİ YOK

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini açıkladı.

ERMENİSTAN: HALKIMIZ AYRILMAK İSTİYOR

Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan yaptığı açıklamada, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini belirterek, "Halkımız Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9 tarihi toprakları terk etmeyi tercih ediyor" dedi.

RUSYA: HERHANGİ BİR BASKI YAPILMADI

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı. Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.

ERMENİ İŞGALCİLER İÇİN AĞIT YAKTI

Ermenilerin bölgeyi terk ettiği anlarda Azerbaycan askerleri kendilerine yardım ederken Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı.

Mesajında Azerbaycan askeri için işgalci diyen Nesin, "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum." dedi.

Yazar Aziz Nesin'in Antalya'da yaşayan oğlu Ahmet Nesin'in eşi Hilal Nesin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Hilal Nesin, X Platformu'ndan paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar.

Hilal Nesin’den Ermenilere ağıt! HİLAL NESİN'DEN ERMENİLERE AĞIT!

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