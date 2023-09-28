TBMM Başkanı Kurtulmuş, AP Başkanları Konferansı’nda Rum temsilci Demetriou’ya haddini bildirdi

"Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak, Azerbaycan halkının elinde olacaktır." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Burasının bir işgal değil, bir halkın kendi toprağını kurtarması" olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer aldığı altılı ittifakın Kafkaslarda kurmaya çalıştığı barışın, bazıları tarafından zedelenmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanacak barış, en başta bu iki ülke olmak üzere bütün bölge halklarının lehinedir. Zengezur Koridoru'nun açılması asla bir ülkenin inisiyatifine değil, bölge halklarının tamamının yararınadır ve öyle olmasını temenni ediyoruz." dedi.