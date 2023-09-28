Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazında yan yana poz vermedi!

YAN YANA POZ VERMEKTEN KAÇTILAR

Aynı ortamda görünmemek için etkinliklere bile çağrılmayan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu şimdi de gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze töreninde karşılaştı.

Namazda ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Seçim sonrası aralarında soğuk rüzgarların estiği Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yan yana poz vermedi.

Bu durum ise bir dönem baba-oğul mesajı veren ve yaşanan gerilimlere ilişkin 'sorun yok' açıklamasında bulunan iki isim arasında tansiyonun hala yüksek olduğunu gösterdi.