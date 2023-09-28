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Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazında yan yana poz vermedi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2023
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Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazında yan yana poz vermedi!

Mayıs'ta alınan tarihi hezimetin ardından CHP'de başlayan kaos ve iç savaşın yankıları sürmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'değişim' rüzgarı Özgür Özel'in adaylığını ilan etmesiyle daha da büyüdü. Özgür Özel'i desteklediğini dile getiren İmamoğlu'nun bu tutumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iplerin iyice kopmasına sebep oldu. Öte yandan Gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze namazında karşılaşan iki isim, yan yana poz vermemek için çaba sarf ederken, yüz ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıısnda tarihi hezimetten kaçamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ekrem İmamoğlu tarafından 'değişim' fitili ateşlendi. CHP'de başlayan iç savaş ve kaosun beraberinde Özgür Özel adaylığını açıklamıştı.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

CHP'de adaylığına ilan eden Özgür Özel'e ilk destek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

Özel ise, "Değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum, mutlu oldum" dedi.

YİNE CENAZE VE YİNE SURATLAR BEŞ KARIŞ

Parti içi yaşanan savaş artık kameralardan da kaçırılamıyor. Geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes'i anma töreninde yan yana gelen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki gerilim dikkatlerden kaçmamıştı.

YAN YANA POZ VERMEKTEN KAÇTILAR

Aynı ortamda görünmemek için etkinliklere bile çağrılmayan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu şimdi de gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze töreninde karşılaştı.

Namazda ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Seçim sonrası aralarında soğuk rüzgarların estiği Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yan yana poz vermedi.

Bu durum ise bir dönem baba-oğul mesajı veren ve yaşanan gerilimlere ilişkin 'sorun yok' açıklamasında bulunan iki isim arasında tansiyonun hala yüksek olduğunu gösterdi.

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