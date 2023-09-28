Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazında yan yana poz vermedi!
Mayıs'ta alınan tarihi hezimetin ardından CHP'de başlayan kaos ve iç savaşın yankıları sürmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'değişim' rüzgarı Özgür Özel'in adaylığını ilan etmesiyle daha da büyüdü. Özgür Özel'i desteklediğini dile getiren İmamoğlu'nun bu tutumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iplerin iyice kopmasına sebep oldu. Öte yandan Gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze namazında karşılaşan iki isim, yan yana poz vermemek için çaba sarf ederken, yüz ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıısnda tarihi hezimetten kaçamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ekrem İmamoğlu tarafından 'değişim' fitili ateşlendi. CHP'de başlayan iç savaş ve kaosun beraberinde Özgür Özel adaylığını açıklamıştı.
İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
CHP'de adaylığına ilan eden Özgür Özel'e ilk destek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.
Özel ise, "Değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum, mutlu oldum" dedi.
YİNE CENAZE VE YİNE SURATLAR BEŞ KARIŞ
Parti içi yaşanan savaş artık kameralardan da kaçırılamıyor. Geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes'i anma töreninde yan yana gelen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki gerilim dikkatlerden kaçmamıştı.
YAN YANA POZ VERMEKTEN KAÇTILAR
Aynı ortamda görünmemek için etkinliklere bile çağrılmayan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu şimdi de gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze töreninde karşılaştı.
Namazda ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
Seçim sonrası aralarında soğuk rüzgarların estiği Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yan yana poz vermedi.
Bu durum ise bir dönem baba-oğul mesajı veren ve yaşanan gerilimlere ilişkin 'sorun yok' açıklamasında bulunan iki isim arasında tansiyonun hala yüksek olduğunu gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi kimlere verilecek?
- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? GSB yurt ücretleri, ek yerleştirme başvuruları...
- Güneş lekelerini mermer gibi yapıyor! Boşa para dökmeyin, suyla karıştırıp farkı görün!
- Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor
- Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı?
- Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili
- Maraş'ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!
- Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!