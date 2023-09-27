Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na eleştiri: Hiçbir kurulda tartışılmadan değişim çağrısı yaptın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır bir hezimet yaşarken parti içinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği ekip değişim hareketi başlattı. CHP Parti Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasında İmamoğlu'nu bu tavrı nedeniyle hedef alırken "Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU-ÖZEL PASLAŞMAYA DEVAM EDİYOR
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketi başlatırken iki isim medya üzerinden yaptıkları paslaşmalarla Bay Kemal'e sinyal verdi.
İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
Nitekim adaylığını açıklayan Özgür Özel'i ilk tebrik eden isim Ekrem İmamoğlu olurken ikili arasındaki dirsek teması süreç içinde de devam etti.
"KILIÇDAROĞLU SORUMLULUK ALMADI"
Özel yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu sorumluluk almamakla suçlarken, küçük ortaklara verilen 39 vekilin çok büyük bir hata olduğunu vurguladı.
BAY KEMAL'DEN İMAMOĞLU'NA NET TAVIR
Parti içinde seçim hezimeti sonrası dengeler bozulurken Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in adaylığına ve Ekrem İmamoğlu'nun çıkışlarına yönelik değerlendirmelerde bulndu
CHP Parti Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ayrıntıları netleşti. CHP yandaşı Halk Tv'de Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının detaylarını paylaştı.
"HİÇBİR KURULDA TARTIŞILMADAN DEĞİŞİM ÇAĞRISI YAPTIN"
Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.
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