Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na eleştiri: Hiçbir kurulda tartışılmadan değişim çağrısı yaptın

"HİÇBİR KURULDA TARTIŞILMADAN DEĞİŞİM ÇAĞRISI YAPTIN"

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.