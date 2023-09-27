Kandil CHP’ye yanlamaya başladı! HDP’den yerel seçimlerde iş birliği mesajı: CHP kongresini bekliyoruz

"CHP KONGRESİNİ BEKLİYORUZ"

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Akın muhalefet partileri ile görüşmeye kapalı olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı devam ettirmek konusunda iddialıyız. Bunun dışında var olan Millet İttifakı içinde olup şu anda dağılmış olan yapıdaki partiler görüşmek isterse biz görüşmeye kapalı değiliz. Bu görüşme karşılıklı müzakere ile olacak diye düşünüyoruz. Şu anda bir adım söz konusu değil, hem biz kongre süreci yaşayacağız hem de CHP'nin kongre süreci ve kendi içindeki tartışmaları var. Onların alacağı şekil, durumu daha çok belirleyecek. "