Kandil CHP'ye yanlamaya başladı! HDP'den yerel seçimlerde iş birliği mesajı: CHP kongresini bekliyoruz
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek veren terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den yerel seçimler öncesi yeni bir itiraf geldi. HDP/YSP Eş Sözcüsü İbrahim Akın yaptığı açıklamada CHP ile ittifak için kongreden çıkacak sonucu beklediklerini belirterek "CHP’nin kongre süreci ve kendi içindeki tartışmaları var. Onların alacağı şekil, durumu daha çok belirleyecek." dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/YSP'den CHP ile ittifaka ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi. 2019'da büyükşehirlerde CHP'nin adaylarına destek veren HDP Genel seçimlerde ise 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.
İYİ PARTİ EL YÜKSELTİYOR
Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde hezimete uğramasının ardından ittifak dağılırken özellikle İYİ Parti yerel seçimlere doğru pazarlıkta el yükseltmek için sert açıklamalar yaptı.
HDP/YSP'DEN YEREL SEÇİMDE ORTAKLIK MESAJI!
CHP, İYİ Parti arasında pazarlıklar devam ederken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/Yeşil Sol'dan flaş bir açıklama geldi. YSP Eş Sözcüsü İbrahim Akın CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada ittifak için CHP'yi beklediklerini söyledi.
"CHP KONGRESİNİ BEKLİYORUZ"
Yerel seçimlere ilişkin konuşan Akın muhalefet partileri ile görüşmeye kapalı olmadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı devam ettirmek konusunda iddialıyız. Bunun dışında var olan Millet İttifakı içinde olup şu anda dağılmış olan yapıdaki partiler görüşmek isterse biz görüşmeye kapalı değiliz. Bu görüşme karşılıklı müzakere ile olacak diye düşünüyoruz. Şu anda bir adım söz konusu değil, hem biz kongre süreci yaşayacağız hem de CHP'nin kongre süreci ve kendi içindeki tartışmaları var. Onların alacağı şekil, durumu daha çok belirleyecek. "
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