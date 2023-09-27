İYİ Parti’de dökülecek yaprak da kalmadı! İP İstanbul İl Başkanı Coşkun “Görevimizin başındayız” dedi görevden alındı

"HEDEFİNİ VE VİZYONUNU KAYBETTİ"

Adnan Sezgin, yönetimi hedef alan sert açıklamalar yaptı: İYİ Parti benim için hedefini ve vizyonunu kaybetti. İstifam; partinin yeni yönetim anlayışı ve yönelimiyle, yapısıyla ters düştüğümü gösteriyor. Uzun süredir gönül ve akıl bağımı kaybetmiştim partiyle. Yerel seçimler öncesinde de kendimi her şeyin dışında bırakmak istedim. Yerel seçimler öncesi kimi milletvekillerinin belediye başkan adayı olacağı da konuşuluyor. İsmimin böylesi tartışmalarda yer almaması için de zamanlamaya dikkat ettim ve istifa ettim…