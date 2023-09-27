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İYİ Parti'de dökülecek yaprak da kalmadı! İP İstanbul İl Başkanı Coşkun “Görevimizin başındayız” dedi görevden alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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İYİ Parti’de dökülecek yaprak da kalmadı! İP İstanbul İl Başkanı Coşkun “Görevimizin başındayız” dedi görevden alındı

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de Meral Akşener gelen tepkileri bastırmak adına parti içinde üst üste hamleler yaptı. Seçimlerden sonra başlayan istifa dalgasının önüne geçemeyen Akşener'in kanatları bir bir kırılmaya başladı. Henüz 25 Eylül'de sosyal medya hesabından "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın da bu kervana dahil oldu.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDPKK olmak üzere İYİ Parti'yi de büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

İTTİFAK ÇAĞRILARINA KULAKLARINI KAPATTI

Seçimlerin ardından tepkilerin merkezine yerleşen İYİ Parti lideri Meral Akşener partide peş peşe istifalarla sarsıldı. "Parti kuruluş ayarlarına dönüyor" diyerek milliyetçi kesime üstü kapalı mesaj gönderen Akşener, ittifak çağrılarına kapıları kapadı. Ancak partisindeki kopuşa engel olamadı.

TEK TEK İSTİFA EDİYORLAR!

Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlanmıştı.

İYİ Parti'de parti tabanı ve yönetiminde çatlaklar oluşurken, Genel Başkan Meral Akşener için "istifa" talebi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Akşener'in ise koltuğu bırakmaya niyeti olmadı. Milliyetçilik felsefesiyle çıkılan yolda, yönünü kaybeden Akşener'e darbe üstüne darbe gelmeye devam ediyor.

İYİ PARTİ KURUCUSU İSTİFA ETTİ

Son olarak İYİ Parti kurucusu emekli büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

"HEDEFİNİ VE VİZYONUNU KAYBETTİ"

Adnan Sezgin, yönetimi hedef alan sert açıklamalar yaptı: İYİ Parti benim için hedefini ve vizyonunu kaybetti. İstifam; partinin yeni yönetim anlayışı ve yönelimiyle, yapısıyla ters düştüğümü gösteriyor. Uzun süredir gönül ve akıl bağımı kaybetmiştim partiyle. Yerel seçimler öncesinde de kendimi her şeyin dışında bırakmak istedim. Yerel seçimler öncesi kimi milletvekillerinin belediye başkan adayı olacağı da konuşuluyor. İsmimin böylesi tartışmalarda yer almaması için de zamanlamaya dikkat ettim ve istifa ettim…

İYİ PARTİ'DE KANATLAR KIRIK!

Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı belirtildi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ" DEMİŞTİ

Coşkun, 25 Eylül'de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Görevimizin başındayız" ifadesini kullanmıştı.

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