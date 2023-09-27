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"Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı’na geldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013'te faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.

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