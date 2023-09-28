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CHP yine imam hatipleri hedef aldı! CHP’li Öymen Kur’an kurslarını hedef aldı

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Giriş: 28.09.2023 11:32
Güncelleme:28.09.2023 11:33
CHP Genel Başkan aday adayı Örsan Öymen katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarını ve Kur'an kurslarını hedef aldı. Örsan Öymen ''İmam hatip okulları kapatılmalıdır'' dedi.
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