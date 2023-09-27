27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Hakan Fidan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Bakan Hakan Fidan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
ABONE OL
Bakan Hakan Fidan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA