Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçle mücadelede yeni dönem! 1 Aralık’tan itibaren tüm Türkiye’de uygulanacak





"BULGARİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK"

Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ve Bulgaristan İçişleri Bakanı ile sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele konularında geçen hafta telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geliş tarihinin henüz netleşmediğini söyledi. Yerlikaya, Yunan Bakan Keridis ve Yunan muhataplarıyla WhatsApp grupları olduğunu ifade ederek "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı iş birliğimiz güçlü. 'Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek' diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da iş birliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor" dedi.



Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadeleye ilişkin, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracağız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok" yanıtını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN