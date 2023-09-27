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Düzensiz göçle mücadele! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 ayda 97 bin 363 göçmen yakalandı

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 12:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlerle ilgili son rakamları paylaştı. Son 4 ayda 97 bin 363 göçmenin yakalandığını, bunlardan 42 bin 875'nin sınır dışıedildiğini açıkladı. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele için 1 Ekim'de 4 ilde mobil göç nokta uygulamasının başlayacağını da duyurdu.
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