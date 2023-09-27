Sağlık Bakanı Koca’dan Eris varyantı açıklaması: Vakalarda artış var hastaneye yatış oranları düşük

ERİS İÇİN YENİ TEDBİRLER GEREKMİYOR

Eris varyantına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Koca, "Kovid-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisi yani virulansında artış olmadı. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar, bunu da dediğim gibi yakından takip ediyoruz. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiç bir durum yok" dedi.