Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Vakalarda artış var hastaneye yatış oranları düşük
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Eris vakalarında artış olduğunu söylerken hastaneye yatış oranlarının oldukça düşük olduğunu vurguladı. Bakan Koca, küresel koronavirüs aşısı baskısına boğum eğmeyeceklerini bildirirken "Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un varyantlarına ilişkin son durumu paylaştı.
ERİS İÇİN YENİ TEDBİRLER GEREKMİYOR
Eris varyantına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Koca, "Kovid-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisi yani virulansında artış olmadı. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar, bunu da dediğim gibi yakından takip ediyoruz. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiç bir durum yok" dedi.
KOVİD-19 İÇİN YENİ BİR AŞI PROGRAMI YOK
"Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz" diyen Koca, "Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Kovid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Kovid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net" ifadelerini kullandı.
Bu dönemde hasta sayılarının arttığını söyleyen Bakan koca özetle şunları söyledi:
"HASTA SAYISI ARTIYOR AMA KAPANMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük, fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Kovid-19 nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüş durumda. Bu beklediğimiz bir seyirdi. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Hasta olanların kendilerini izole etmeleri, topluma çıkmamaları, riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durması, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz. Başka bir önerimiz de yok, yeni bir aşı programımız da yok. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok.
GRİP AŞISI ÖNEMLİ
Fakat bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz. Risk gruplarında olup, grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını öneriyoruz. Riskli grupta yer alan ve tanımlanmış kişilere grip aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır.
TÜM AŞILARI YERLİLEŞTİRME ESAS ALIYORUZ
Aşı programımız Kovid-19 için yok. Ancak bildiğiniz gibi çocukluk çağı bağışıklama aşı programımız başarıyla sürüyor ve çok önemli görüyoruz. Çocukluk çağındaki aşı programını hassasiyetle takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, çocuklarımızın bağışıklama programındaki aşılarını eksiksiz yaptırmalı. Bu aşılarımızı üretmek için devreye aldığımız, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin altyapı inşaatımız devam ediyor. Tüm aşılarımızı yerlileştirmeyi esas alıyoruz.
3 AŞININ SÜRECİ BAŞLADI
Teknoloji transferiyle daha önce ilan ettiğimiz 3 aşının süreci de başladı. Suçiçeği, kuduz ve hepatit-a aşısının teknoloji transferi ile üretilmesini özellikle çocuklarımız için önemsiyoruz.
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