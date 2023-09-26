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İstanbul’da korkunç kavga! 1 kişi boğazından bıçaklanarak öldü 1 kişi silahla vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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İstanbul’da korkunç kavga! 1 kişi boğazından bıçaklanarak öldü 1 kişi silahla vuruldu

Son dakika haberleri… İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, kafede çıkan kavgada 1 kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken boğazından bıçaklanan Seçkin B. hayatını kaybetti. Polisin cinayetle ilgili çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları Bayram K.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

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