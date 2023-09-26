İstanbul’da korkunç kavga! 1 kişi boğazından bıçaklanarak öldü 1 kişi silahla vuruldu

Esenyurt'ta çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı.