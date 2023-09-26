Bebek'teki çifte cinayette sır perdesi aralandı! Yanlış anlaşılmaya kurban gitmişler
İstanbul Bebek'te çıkan kavgada öldürülen 2 kişinin yanlış anlaşılma sonucu cinayete kurban gittiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kişilerin telefonda başka bir şahısla küfürleştiği, o sırada olay yerinde bulunan alkollü 6 kişilik grubun ise küfürleri üzerlerine aldığı ve olayın bu yüzden yaşandığı belirtildi.
Beşiktaş Bebek'te çıkan kavgada öldürülen 2 gencin, iş çıkışı sahilde yürüdükleri esnada telefonda başka bir şahısla küfürleştiği, alkollü 6 kişilik grubun ise küfürleri üzerine alınması sonucu kavga çıktığı öğrenildi. Öte yandan, cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir grup gencin, iki arkadaşa saldırdığı görülüyor.
Olay, 23 Eylül gecesi saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. Bebek'teki bir teknede çalışan Engin Göregen (24) ve Mazlum Doğan (23), 17 ve 18 yaşlarındaki 2'si kız 6 kişinin saldırısında bıçaklanarak öldürülmüştü. Edinilen bilgiye göre, cinayetin yeni detayları ortaya çıktı. Olay günü Bebek'e eğlenmeye gelen H.E.A. (17), B.K. (17), Mert O.B. (18), Gökay Ö. (18), Hacer G.A. (18) ve B.E.L. (17) bankta oturarak alkol almaya başladı. O esnada çalıştıkları tekneden çıkan Göregen ve Doğan ise Bebek sahilinde yürürken, telefonda bir şahısla tartışıp küfürleşmeye başladı. 6 kişilik grubun önünden geçtikleri sırada şüphelilerden bazılarının küfrü üstlerine alınmaları sonucu kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu Göregen ve Doğan bıçaklanarak öldürüldü.
Gözaltına alınan H.E.A. (17), B.K. (17), Mert O. B. (18), Gökay Ö. (18), Hacer G.A. (18) ve B.E.L. (17) emniyetteki ifadelerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan, 2 gencin hayatını kaybettiği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında yürüyen 2 gence, başka bir grubun saldırdığı görülüyor. Grubun aralarına aldığı genci dövdükleri ve bıçaklı saldırı sonucu gencin üzerindeki kıyafetin kana bulandığı kameraya yansıyor.
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