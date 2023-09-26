İYİ Parti’den CHP’ye açık rest: İmamoğlu ve Yavaş’ı desteklemek zorunda mıyız?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in '81 ilde aday çıkaracağız' sözleri ve İzmir için Ümit Özlale'yi aday ilan etmesinin yankıları sürerken, kendilerine yönelik CHP kanadından gelen eleştirilere yanıt veren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I DESTEKLEMEYE MECBUR MUYUZ?'

Oktay Vural, CHP'nin İYİ Parti'ye dönük yaklaşımlarını nobran ve baskıcı olarak nitelendirirken, İstanbul ve Ankara özelinde gelen eleştirilere ise açık rest ile cevap verdi.