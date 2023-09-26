İYİ Parti'den CHP'ye açık rest: İmamoğlu ve Yavaş'ı desteklemek zorunda mıyız?
CHP ile İYİ Parti arasındaki yerel seçim krizi büyürken, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'dan sert açıklamalar geldi. CHP'yi yaylım ateşine tutan Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, 'Bu isimleri desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz' dedi. CHP'ye rest çeken Vural, "Hodri-Meydan buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler." açıklamasında bulundu.
14-28 Mayıs seçimleri sonrası birbirine düşen muhalefet kanadında sular durulmuyor. CHP bir yandan kendi içerisinde genel başkanlık kavgası verirken diğer yandan da İYİ Parti ile yerel seçim kavgasına tutuşuyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in '81 ilde aday çıkaracağız' sözleri ve İzmir için Ümit Özlale'yi aday ilan etmesinin yankıları sürerken, kendilerine yönelik CHP kanadından gelen eleştirilere yanıt veren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I DESTEKLEMEYE MECBUR MUYUZ?'
Oktay Vural, CHP'nin İYİ Parti'ye dönük yaklaşımlarını nobran ve baskıcı olarak nitelendirirken, İstanbul ve Ankara özelinde gelen eleştirilere ise açık rest ile cevap verdi.
"Her parti kendi toplumsal tabanını güçlendirmeli" diyen Oktay Vural, İmamoğlu ve Yavaş için "Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz? Hodri meydan buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler" dedi.
Vural, "Cumhurbaşkanı adayı olun dediğimizde talip olmadılar. Kazanacak aday dediğimiz zaman kazanacak adayı çıkartmak için usul belirlemeyenlere ne diyecekler acaba CHP'nin yöneticileri?
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