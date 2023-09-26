CHP'de Kurultay tarihi belli oldu! Gözler 4-5 Kasım tarihinde...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı. Diğer yandan CHP'de, 15 Ekim'e kadar sürecek yeni il yönetimlerinin belirlendiği il kongreleri yapılmaya devam edecek. İşte detaylar...
Kurultay sürecinin devam ettiği CHP'de Parti Meclisi bugün toplandı. Parti Meclisi'nin en önemli gündem maddesi, 38. Olağan Kurultayın tarihi oldu.
CHP'de genel başkanın seçileceği kurultayın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. CHP MYK'si de kurultay için Parti Meclisi'ne 4-5 Kasım tarihini önermişti.
İL KONGRELERİ 15 EKİM'E KADAR SÜRECEK
CHP'de, 15 Ekim'e kadar sürecek yeni il yönetimlerinin belirlendiği il kongreleri yapılıyor. Bu kurultaylarda yeni il yönetimleriyle birlikte, büyük kurultayda oy kullanacak seçilmiş delegeler de belirlenecek.
Büyük kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurul
u üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.
İSTANBUL 8 EKİM'DE
Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.
Partinin 72 delegesi bulunan Ankara ile 56 delegesi bulunan İzmir'de yeni il başkanları seçildi.196 ile en fazla delegenin bulunduğu İstanbul'da ise İl Kongresi'nin 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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