Kabine Toplantısı başladı: Gözler Başkan Erdoğan’da! Gençlere vergisiz telefon | Emekli maaşı 2'li zamla artacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplandı. Gündemde öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemesi var.
Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kabine Toplantısı ile ele alınacak başlıca konulardan biri emekli maaşı ek zam çalışmaları olacak.
Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle ilgili ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti.
Emekli maaşı yasal düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3'lü mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek emekli maaşı düzenlemesinde gelinen aşamaya ilişkin Kabine Toplantısı'nda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Emekli maaşı düzenlemesiyle milyoların alım gücü artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli maaşı ek zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarını sürdürürken, gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı yapılacak olan düzenlemeyle artırılacak. Ekim ayında çalışmaların tamamlanması, kasım ayında ise emekli maaşı ek zamlarının gerçekleşmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ
Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ek zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.
1. Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak
2. Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek
En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI
Ocak 2023 öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL'ye ardından ara zam ile Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli maaşı için kümülatif (toplam) artış oranı 2023 yılı için yüzde 114'ü aştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin ve çalışanların kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı için talimat verdiğini açıkladı. Bakan Şimşek bütçe çalışmaları sonrası adım atılacağını ifade etti.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YENİ SİSTEM: HEDEF ENFLASYON
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memurlara verilecek zamların emeklilere de verileceği konusunda sinyali verdi. Öte yandan milyonlarca memur ve emekli için maaş hesaplarında sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurdu. Böylece ücret artışının enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN 'DENGELEYİCİ' ZAM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 'Dengeleyici bir düzenleme' olarak bilinen kademeli zam formülü de masada bulunuyor. Burada düşük maaş alan emeklilere daha yüksek zam verilmesi hedeflenecek.
"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı ek iyileştirme çalışmalarının tamamlandığında Başkan Erdoğan'a sunulacağını belirterek, "AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir" dedi.
EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM FORMÜLLERİ
Emekli maaşı ara zam düzenlemesinde;
Seyyanen artış, Oransal artış, Taban maaş artışı ya da Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi gibi formüller üzerinde çalışılıyor.
Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası emekli maaşı düzenlemesi kamuoyu ile paylaşılacak.
Emekli maaşı ara zam düzenlemesi için bütçe çalışmaları sürerken, emekli zammı Ocak ayında yeniden belirlenerek milyonların alım gücü artacak.
"OLUMSUZ TAHRİBATI GİDERECEĞİZ"
Yaklaşık 17 milyon emekli için yürütülen emekli zammı çalışmalarında üç ayrı formül masada. Cevdet Yılmaz, emekli zammı konusunda masadaki bu üç formül için dengeleyici bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attık" dedi.
EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM HESAPLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?
Emekliye zam yapıldığında hangi tarihten itibaren hesaplara yansıyacağı Meclis'ten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22 olarak revize edildi. Bu rakamlara göre 6 aylık enflasyon oranının da yüzde 39,61 düzeyine yükselmesi bekleniyor.
Buna göre:
2023 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 67,22
6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 39,61
Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 39,61
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 2 kez belirleniyor. Emekliler burada refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması da yapılıyor ve bu rakama ilave ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- WhatsApp ekran paylaşma özelliğini aktif etti! WhatsApp ekran paylaşma nasıl yapılır? İşte detaylar…
- AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıt yenileme, ders seçme tarihi açıklandı mı?
- Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…
- Simit Sarayı kaç lot verdi, açıklandı mı? (DMRGD) borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru ekranı açıldı mı?
- NDK personel alımı başladı! Avukat, Mühendis, Mütercim, Teknisyen ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvuru şartları
- Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu? 26 Eylül Kabine toplantısı olacak mı, yapılacak mı?
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri... MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌