Kabine Toplantısı başladı: Gözler Başkan Erdoğan’da! Gençlere vergisiz telefon | Emekli maaşı 2’li zamla artacak

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ek zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.

1. Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak

2. Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak 2023 öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL'ye ardından ara zam ile Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli maaşı için kümülatif (toplam) artış oranı 2023 yılı için yüzde 114'ü aştı.