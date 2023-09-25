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İlham Aliyev Başkan Erdoğan'ı Nahçıvan'dan el sallayarak uğurladı!

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Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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İlham Aliyev Başkan Erdoğan’ı Nahçıvan’dan el sallayarak uğurladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Gardaş ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iş birliğinde, çeşitli alanlarda 3 anlaşma imzaladı. Başkan Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı havalimanından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev el sallayarak uğurladı. İşte o renkli anlar kameraya böyle yansıdı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Başkan Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

ALİYEV, BAŞKAN ERDOĞAN'I EL SALLAYARAK UĞURLADI!

Başkan Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Temaslarının ardından Başkan Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.

Başkan Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.

Erdoğan ve Aliyev’den önemli açıklamalar

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