İlham Aliyev Başkan Erdoğan’ı Nahçıvan’dan el sallayarak uğurladı!

ALİYEV, BAŞKAN ERDOĞAN'I EL SALLAYARAK UĞURLADI!

Başkan Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Temaslarının ardından Başkan Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.

Başkan Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.