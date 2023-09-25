Faik Öztrak'tan CHP kongrelerindeki kavgalara ilişkin şoke eden savunma: Uygar tartışmalar
CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. Değişim grubu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup arasındaki gerilim hemen her il ve ilçede göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar, İzmir ve Konya'da birbirine giren CHP'liler son olarak Siirt'te kavgaya girişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak söz konusu kavgalara ilişkin şoke eden bir açıklama yaptı. Öztrak, "Bizim kongrelerimizde uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı, CHP’nin her kongresinde kavga var diye sunmanın ve sormanın neye hizmet ettiğini dinleyenlerin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde fark yemesinin ardından "Değişim" kavgası başladı.
Hal böyle olunca üst yönetimlerde yaşanan kriz kongrelere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
HER İL KONGRESİNDE OLAY
Kavganın gölgesinde Kurultay sürecine giden CHP'de neredeyse her il kongresinde olay çıkıyor!
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar kongresinde bayıldı.
Geçtiğimiz haftalarda, Afyonkarahisar, İzmir ve Konya'da büyük kavgalar yaşandı.
SİİRT'TE ORAKLAR ÇEKİLDİ
Son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü CHP Siirt İl Kongresi'nde ortalık karıştı.
Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.
Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.
ORAKLA SALDIRDI
Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu. Polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.
CHP'DEN İLGİNÇ SAVUNMA: UYGAR TARTIŞMALAR
CHP Kongrelerinde yaşanan kavgalar gündemi meşgul ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç bir savunma geldi.
Öztrak söz konusu kavgaları uygar tartışmalar olarak niteledi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Öztrak basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Öztrak, bir gazetecinin CHP kongrelerinde yaşanan kavgaları sorması üzerine, "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeleri yapıyoruz ama öyle görünüyor ki bu soruyu soranlar, bizim kongrelerimizde uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı, CHP'nin her kongresinde kavga var diye sunmanın ve sormanın neye hizmet ettiğini dinleyenlerin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
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