Faik Öztrak’tan CHP kongrelerindeki kavgalara ilişkin şoke eden savunma: Uygar tartışmalar

CHP'DEN İLGİNÇ SAVUNMA: UYGAR TARTIŞMALAR

CHP Kongrelerinde yaşanan kavgalar gündemi meşgul ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç bir savunma geldi.

Öztrak söz konusu kavgaları uygar tartışmalar olarak niteledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Öztrak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Öztrak, bir gazetecinin CHP kongrelerinde yaşanan kavgaları sorması üzerine, "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeleri yapıyoruz ama öyle görünüyor ki bu soruyu soranlar, bizim kongrelerimizde uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı, CHP'nin her kongresinde kavga var diye sunmanın ve sormanın neye hizmet ettiğini dinleyenlerin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.