Kandil’in tükenişi fotoğraf karesinde ortaya çıktı!

SÖZDE ÇATI ÖRGÜT SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde geçen yıl ağustosta 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi.

Batı medyasınca terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in, 15 Kasım 2017'de Şırnak'taki hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden olduğu saptandı. DEAŞ'a karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist Temir, Kobani olayları sırasında Avrupa ve ABD medyasınca "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 16 Aralık 2017'de etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, yeşil kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" ve "Ferhat Yılmaz" kod adlı Murat Dağ olduğu öğrenildi.