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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki: Fitnecilerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den sert tepki: Fitnecilerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. İşportacı gazeteci ve yorumcuların mahalli İdareler seçimleri öncesinde zillet ittifakının paydaşlarını parlatmaya çalıştığını belirten Bahçeli, "Fitnecilerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır." dedi.

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