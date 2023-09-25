Yalova Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni gelişme! Hapis cezası talepleri belli oldu

2009-2014 yıllarında başkanlık yapan Koçal ile 2014-2020 arası başkanlık yapan Salman'ın Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden sorumlu olduğu, dolayısıyla her iki sanığında müdürlüğün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemekle yükümlü oldukları gibi belediyenin mallarını da korumakla yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Koçal'ın zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğuna yer verilen mütalaada, Salman'ın ise başkan olarak belediyedeki tüm birimleri denetleme yetkisi bulunduğu, görevi gereği belediyeye ait paraları koruma ve gözetmekle yükümlü olduğu halde zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumarak nitelikli zimmet suçundan sorumlu olduğu belirtildi.

Dosya kapsamına göre sanık Salman'ın WhatsApp görüşmeleri dikkate alındığında yapılan usulsüz ödeme işlemlerinden haberi olduğunun anlaşıldığı, bu görüşmeler ve ifade tutanaklarından Güleç'te toplanan bir paranın olduğu, bu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve üçüncü kişilere ödeme yapıldığı ifade edilen mütalaada, belediye başkanının bu ödemelerden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı düştüğü ifadelerine yer verildi.