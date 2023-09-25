25 Eylül 2023, Pazartesi
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CHP’de küfürlü koltuk kavgası! Konuralp – Erdem çekişmesi partiyi karıştırdı
CHP içinde başlayan kavga giderek büyüyor. Eşini RTÜK üyesi yapma iddialarıyla gündemde olan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e ağır küfürler ettiği ortaya çıkmıştı. Erdem, bu durumu Kılıçdaroğlu'na iletti. Ancak beklediği desteği alamadı. Bunun üzerine Eren Erdem, mahkemenin yolunu tuttu. Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu.