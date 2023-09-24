CHP ile İP'e "e-ticaret" reddi! Gerekçeli karar açıklandı





"KAMU YARARI GÖZETİLMİŞTİR"

AYM gerekçeli kararında Kanunun, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara göre zayıf konumda bulunan ve çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletme niteliğinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların rekabet gücünü koruyarak, varlıklarını sürdürebilmelerine olanak tanıdığına da hükmetti. Ayrıca kanunla tüketicilerin korunduğu da ifade edildi.