CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler." diyen Erkol, "Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz." dedi.