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Haberler Galeri CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

SON DAKİKA! CHP'de iç kavganın eşliğinde Ankara İl Kongresi gerçekleşti. Kongrede 2 aday arasında gerçekleşen seçimde 340 oyla Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ile öne çıkan Ümit Erkol kazandı. Erkol, zafer konuşması esnasında CHP'deki 'değişim' rüzgarının başını çektiği Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu isin vermeden topa tuttu. Erkol, "Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma." mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 01:00
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CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde iki aday yarıştı. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın karış karşıya geldiği kongre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

İl kongresine, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer, Aliye Timisi Ersever, Deniz Demir, Gamze Taşçıer, Aylin Yaman, Murat Emir, Okan Konuralp, Tekin Bingöl, milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Hasan Balta, Özgür Erdem İncesu ve birçok eski milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

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CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNDEN ZAFER

Yapılan oylama sonucunda Ümit Erkol 340, Sercan Çığgın ise 241 oy aldı. Böylelikle kongreden Genel Merkez ekibi zaferle çıkmış oldu.

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CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

"BÖYLE YENİLİKÇİLİK OLMAZ"

Kongrede konuşan Ümit Erkol, CHP içindeki değişim hareketine destek verenlere sert ifadelerle yüklendi.

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CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler." diyen Erkol, "Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz." dedi.