72 zehir taciri yakalandı! 7 ilde geniş çaplı operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...

Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 2.2 kg esrar 1.6 kg metamfetamin ele geçirildi. 48 zehir taciri gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda 13 kg esrar Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ VE TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ. SİZLERİ YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ.