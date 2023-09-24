Ankaralılar susuz kaldı Mansur Yavaş’a isyan etti: Beceremiyoruz deyin kurtulun

📢ÖNEMLİ DUYURU



Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında kullanım yoğunluğu ve kot yüksekliğine bağlı olarak, 24 Eylül 2023 Pazar (Bugün) günü saat 21.00'e kadar basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir. ⬇️ pic.twitter.com/LOWy72YkjI — ASKİ Genel Müdürlüğü (@askiankara) September 24, 2023



Geçtiğimiz ayda; Bala ilçesine bağlı 48 mahalleye Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yaklaşık 2 aydır düzenli olarak su verilmediği ortaya çıkmıştı.

En temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanan vatandaşlar arasında "uyuz" korkusu başlarken, ASKİ'nin bu süreçteki umursamaz açıklamaları öfkeyi daha artırmıştı. Bölge halkı adına konuşan Berber Devrim Coşan, "Mansur Yavaş'a oy verdim ama kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi. Sanayi Esnafı Kurtuluş Er ise "Bala'yı AK Parti kazandı diye mi bizi cezalandırıyorlar?" diye sormuştu.