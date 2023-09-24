Ankaralılar susuz kaldı Mansur Yavaş’a isyan etti: Beceremiyoruz deyin kurtulun
2019 yılından beri Ankara’ya hizmet adına çalışmalar yapmayan CHP’li Mansur Yavaş, vatandaşın da sorunlarını çözemiyor. ABB’ye ait olan ASKİ Ankaralılar susuz bıraktı. Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 2 gündür su sıkıntısıyla mücadele eden vatandaşlar sosyal medya hesapların Mansur Yavaş’a tepki mesajları yağdırdı. Vatandaş, “Beceremiyoruz deyin kurtulun”, “Yalan söylemekten de utanmaz hale gelmişsiniz” gibi ifadelerle sitem etti.
CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde olan Ankara'da sorunlar bitmiyor. "Farklı bir belediyecilik anlayışına sahibiz" diyen Yavaş, 2019 yılından bu yana tıpkı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi hizmet adına bir hamlede bulunmadı. Üstelik Ankaralıyı susuz bıraktı. ABB yönetiminde olan ASKİ'nin verdiği tarihte problemi çözmediği ve vatandaşın çağrısına yanıt vermediği iddia edildi.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: BECEREMEDİK DEYİN KURTULUN
Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 2 güne yakındır büyük susuzluk yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar mağduriyetlerini sosyal medya hesaplarından dile getirirken, ASKİ'nin belirtilen tarih ve saatlere kadar su sorununu çözemediğini ifade ediyor.
İŞTE MANSUR YAVAŞ'A GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI:
📢ÖNEMLİ DUYURU— ASKİ Genel Müdürlüğü (@askiankara) September 24, 2023
Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında kullanım yoğunluğu ve kot yüksekliğine bağlı olarak, 24 Eylül 2023 Pazar (Bugün) günü saat 21.00'e kadar basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir. ⬇️ pic.twitter.com/LOWy72YkjI
Geçtiğimiz ayda; Bala ilçesine bağlı 48 mahalleye Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yaklaşık 2 aydır düzenli olarak su verilmediği ortaya çıkmıştı.
En temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanan vatandaşlar arasında "uyuz" korkusu başlarken, ASKİ'nin bu süreçteki umursamaz açıklamaları öfkeyi daha artırmıştı. Bölge halkı adına konuşan Berber Devrim Coşan, "Mansur Yavaş'a oy verdim ama kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi. Sanayi Esnafı Kurtuluş Er ise "Bala'yı AK Parti kazandı diye mi bizi cezalandırıyorlar?" diye sormuştu.
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