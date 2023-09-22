CHP’li Mansur Yavaş emekliyi yarı yolda bıraktı!

'90 GÜNLÜK ALACAĞIMIZ ÖDENSİN'



Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "Ankara genelinde yaklaşık 800 özel halk otobüsümüz ile merkez ve çevre ilçelerden toplu taşıma yapmaktayız. Ankara ulaşım ekonomisi içinde, EGO'dan sonra, en büyük filoya sahip paydaşlar olarak hizmetimize devam etmekteyiz. Ücretsiz ve indirimli tarifelerin yoğunluğu ve kaynak dağılımı analiz edildiğinde, büyük bir bölümünün ABB tarafından uygulanan indirimli (abonman) ve ücretsiz biniş tarifleri olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen gelir desteği ödemeleri için Belediye Meclisi tarafından alınan kararlara rağmen halen 18 Mart ile 15 Haziran arasındaki yaklaşık 90 günlük gelir desteği ödemeleri Büyükşehir tarafından yapılmadı" dedi.