Adana’da feci ölüm! Kimyasal atık havuzuna düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler havuza girerek iki işçiyi de çıkardı. Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer işçi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.