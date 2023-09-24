Adana’da feci ölüm! Kimyasal atık havuzuna düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kimyasal atık havuzuna düşen iki işçi olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Bir işçi hayatını kaybederken diğeri işçi de yaralı kurtarıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana Yumurtalık Serbest Bölge Arıtma Tesisleri'nde çalışan 41 yaşındaki Yusuf Şimşek bir arkadaşıyla beraber kimyasal atık havuzuna düştü. Yaşanan vahim olay Şimşek'in hayatına mal olurken arkadaşının da ağır yaralanmasına sebep oldu.
1 İŞÇİ ÖLDÜ 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Edinilen bilgiye göre olay, Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık Serbest Bölge Arıtma Tesisleri'nde çalışan Yusuf Şimşek (41) isimli işçi ile bir arkadaşı kimyasal atık havuzuna düştü.
Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler havuza girerek iki işçiyi de çıkardı. Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer işçi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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