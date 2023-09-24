TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Otomobil yüklü çekici TIR’a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Çapmanın şiddetiyle çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Alevler, çekici üzerinde bulunan Recep T.Y.'ya ait 34 ZF 2177 plakalı otomobile de sirayet etti. Alev alev yanan çekici ve otomobil, Sakarya ve Düzce'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.