TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Otomobil yüklü çekici TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
TEM Otoyolu Düzce geçişinde otomobil yüklü çekici, TIR'a çarpıp alev aldı. Kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İzzet Can (53) idaresindeki otomobil yüklü 10 ADS 492 plakalı çekici, aynı istikamette giden Hüseyin Ü. idaresindeki 42 P 8000 plakalı TIR'a çarptı.
Olayda çekici sürücüsü Mustafa İzzet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Çekici üzerinde bulunan 34 ZF 2177 plakalı otomobil içerisindeki Recep T.Y. ve İlker B. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti kısmen trafiğe kapatılırken, kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
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