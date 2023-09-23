İşte İYİ Parti'nin İBB adayı! Eski CHP’li isim açıkladı | Meral Akşener "Çok şaşıracaksınız" demişti
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyon ağır yenilgi sonrası resmen dağıldı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resti çekerek yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını açıkladı. Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıklayan Akşener'in İstanbul adayıyla ilgili bomba bir iddia geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlerde hüsranı yaşadı. Partisindeki büyük oy düşüşü nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Meral Akşener, koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Dün, katıldığı bir canlı yayında "Partimiz kuruluş ayarlarına dönüyor" diyen Meral Akşener, bir kez daha milliyetçi seçmene ve parti tabanına mesaj yolladı.
Yerel seçimlere ittifaksız devam edeceklerini açıklayan Meral Akşener, "81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız. Blöf yapmıyoruz" ifadesini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DESTEK YOK!
Herkes, Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı gösterecek kadar desteklediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın karşısına rakip gösterip göstermeyeceğini merak etmeye başladı.
İmamoğlu ve Yavaş'ın üzerini çizen Akşener, "İstanbul ve Ankara adaylarımız için çalışıyoruz. Çok şaşıracaksınız" çıkışı yaptı.
CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen de Meral Akşener'in bu sözlerini yorumladı. CHP Genel Merkezi'ni karıştıracak bir iddia ortaya attı.
İŞTE ADAYI... CHP'Lİ İSİM AÇIKLADI!
Öyle ki Mehmet Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde "Çok şaşıracaksınız" diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını açıkladı. "Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler dimi. Bir görüşme yaptılar. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İYİ Parti ile Memleket Partisi İstanbul'da ittifak yapacaklarsa . ve Meral Hanım 'çok şaşıracaksınız' diyorsa bana göre İstanbul için tek şaşırtacak isim Muharrem İnce'dir. Çok çarpıcı olur. "
2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ!
Muharrem İnce ve Meral Akşener, 2 hafta önce İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. 1 saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak İnce, katıldığı bir televizyon programında bu görüşmeye dair konuştu ve "Ortak bir yanımız var" demişti.
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