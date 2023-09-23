İşte İYİ Parti'nin İBB adayı! Eski CHP’li isim açıkladı | Meral Akşener "Çok şaşıracaksınız" demişti

İŞTE ADAYI... CHP'Lİ İSİM AÇIKLADI!

Öyle ki Mehmet Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde "Çok şaşıracaksınız" diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını açıkladı. "Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler dimi. Bir görüşme yaptılar. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İYİ Parti ile Memleket Partisi İstanbul'da ittifak yapacaklarsa . ve Meral Hanım 'çok şaşıracaksınız' diyorsa bana göre İstanbul için tek şaşırtacak isim Muharrem İnce'dir. Çok çarpıcı olur. "