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Son dakika | Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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Son dakika | Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı.

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