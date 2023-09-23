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Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: 49 gözaltı var

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Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: 49 gözaltı var

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

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